Valorizzare Modena: proposte per un centro storico vivo

Forza Italia, con il capogruppo in Consiglio comunale Piergiulio Giacobazzi, e Popolo e Libertà Modena, con il segretario provinciale Bruno Rinaldi, propongono all’Amministrazione Comunale di Modena di istituire un convegno triennale dal titolo “Crea Modena”, mirato a promuovere concretamente la città e il suo centro storico. Questa iniziativa si basa sull’idea che la valorizzazione di Modena debba superare approcci antiquati, poiché il contesto economico, commerciale, turistico e culturale è cambiato drasticamente. I centri storici, infatti, affrontano una crescente desertificazione commerciale, con molte piccole attività che chiudono, a vantaggio delle grandi catene, minando l’identità urbana e l’attrattività della città.

Un centro storico attivo e ben frequentato potrebbe avere effetti economici positivi, come l’aumento dell’occupazione locale, il supporto alle piccole e medie imprese, e l’attrazione di investimenti e flussi turistici di qualità. La promozione della città andrebbe oltre il mero aspetto decorativo, giocando un ruolo chiave nella crescita economica e nella sostenibilità delle attività locali. Inoltre, un centro vivo contribuirebbe alla sicurezza urbana, poiché una maggiore presenza di persone e attività commerciali ridurrebbe il degrado e i fenomeni criminogeni.

Il convegno “Crea Modena” sarebbe un’opportunità per favorire il dialogo tra istituzioni, categorie economiche, esercenti, associazioni e cittadini, dando voce agli ultimi. Ogni partecipante potrebbe proporre idee e segnalare criticità, mentre la politica raccoglierebbe e sintetizzerebbe i contributi, trasformandoli in azioni pratiche. Questo approccio consentirebbe di monitorare l’evoluzione del centro storico e di sviluppare strategie per rendere Modena più attrattiva e vivibile. Con questa iniziativa, si intende anche dimostrare che l’opposizione è capace di presentare proposte utili per la crescita della città.