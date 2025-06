Valorizzare le persone: il passaggio di competenze secondo Giusti

By

Durante l’incontro “Demografia, un patto fra generazioni” presso il Palazzo dell’Informazione a Roma, si è discusso dell’importanza del welfare e delle strategie aziendali. Manuela Giusti, Direttrice People Relations & Compensation di Wind Tre, ha sottolineato la necessità di sviluppare piani di crescita interna per sostituire i dipendenti in uscita, evidenziando come il passaggio delle competenze possa aiutare a mantenere il valore delle professionalità più esperte all’interno dell’azienda.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com