Recuperare e valorizzare la memoria audiovisiva delle imprese italiane è l’obiettivo di ReAds, un concorso nazionale promosso dall’Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d’Impresa dell’Università Liuc, in collaborazione con l’Archivio Storico – Biblioteca Confindustria e BiblHuB Sapienza. Questa prima edizione è aperta a imprese, archivi e privati che possiedono filmati realizzati prima del 1995, legati a contenuti promozionali di aziende attive o non più operative. I materiali selezionati entreranno nella Mediateca dell’Archivio del Cinema Industriale e saranno disponibili per attività culturali, scientifiche e didattiche, favorendo la riscoperta di un patrimonio che racconta linguaggi, modelli produttivi e trasformazioni della società italiana.

Il bando prevede tre categorie: video iconici, che presentano il contesto storico e culturale dell’epoca di produzione, valutati da una giuria di docenti ed esperti; video divertenti, scelti tramite votazione online basata sul gradimento del pubblico sui canali social dell’Archivio; e video efficaci, premiati per la loro immediatezza e persuasività, con il giudizio di studenti di Marketing e Comunicazione delle università coinvolte.

Daniele Pozzi, direttore dell’Archivio Liuc, sottolinea l’importanza di riportare l’attenzione su una parte poco esplorata della comunicazione d’impresa, evidenziando come spot pubblicitari, documentari industriali e filmati promozionali, pur avendo perso la loro funzione originaria, rappresentino oggi documenti culturali di grande valore. I filmati devono essere candidati tramite un modulo online, e i tre finalisti verranno premiati a fine anno a Castellanza. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato.