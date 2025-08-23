26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Economia

Valorizzare la memoria audiovisiva delle imprese italiane

Da StraNotizie
Valorizzare la memoria audiovisiva delle imprese italiane

Recuperare e valorizzare la memoria audiovisiva delle imprese italiane è l’obiettivo di ReAds, un concorso nazionale promosso dall’Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d’Impresa dell’Università Liuc, in collaborazione con l’Archivio Storico – Biblioteca Confindustria e BiblHuB Sapienza. Questa prima edizione è aperta a imprese, archivi e privati che possiedono filmati realizzati prima del 1995, legati a contenuti promozionali di aziende attive o non più operative. I materiali selezionati entreranno nella Mediateca dell’Archivio del Cinema Industriale e saranno disponibili per attività culturali, scientifiche e didattiche, favorendo la riscoperta di un patrimonio che racconta linguaggi, modelli produttivi e trasformazioni della società italiana.

Il bando prevede tre categorie: video iconici, che presentano il contesto storico e culturale dell’epoca di produzione, valutati da una giuria di docenti ed esperti; video divertenti, scelti tramite votazione online basata sul gradimento del pubblico sui canali social dell’Archivio; e video efficaci, premiati per la loro immediatezza e persuasività, con il giudizio di studenti di Marketing e Comunicazione delle università coinvolte.

Daniele Pozzi, direttore dell’Archivio Liuc, sottolinea l’importanza di riportare l’attenzione su una parte poco esplorata della comunicazione d’impresa, evidenziando come spot pubblicitari, documentari industriali e filmati promozionali, pur avendo perso la loro funzione originaria, rappresentino oggi documenti culturali di grande valore. I filmati devono essere candidati tramite un modulo online, e i tre finalisti verranno premiati a fine anno a Castellanza. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato.

Articolo precedente
Inter in cerca di riscatto: sfida al vertice della Serie A
Articolo successivo
Mostra a Wiesbaden esplora la vita delle donne in prostituzione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.