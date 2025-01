Valore inferiore ai 100 mila dollari

Il mercato delle criptovalute ha subito un significativo ribasso, con il Bitcoin che ha perso il 5% del suo valore, scendendo sotto i 100 mila dollari. Questo calo, registrato il 27 gennaio 2025, ha influenzato negativamente anche altre criptovalute, come Ethereum, Dogecoin e Binance Coin, che hanno visto decrementi rispettivi del 6,9%, 9,6% e 2,4%. Gli investitori attribuiscono questo crollo alla startup cinese DeepSeek, specializzata in intelligenza artificiale e analisi di big data, la cui innovativa tecnologia ha sollevato preoccupazioni sulla competizione con i maggiori attori del settore, in particolare OpenAI.

DeepSeek ha dimostrato costi di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale notevolmente inferiori rispetto ai concorrenti, richiedendo un decimo dell’energia elettrica. Inoltre, la sua struttura open source consente una diffusione ampia tra sviluppatori e aziende, alimentando preoccupazioni sui possibili usi della tecnologia.

Il Bitcoin, criptovaluta basata sulla tecnologia blockchain, non è controllato da entità governative o banche centrali, ma sostenuto da una rete di nodi globali. La sua offerta è limitata a 21 milioni di unità, creando un’attrattiva per gli investitori, nonostante la sua volatilità elevata e la sensibilità agli eventi esterni. Il caso di DeepSeek dimostra come la fiducia degli investitori e le dinamiche del mercato crypto possano essere influenzate da fattori esterni, evidenziando l’instabilità di questo ecosistema e l’importanza delle innovazioni tecnologiche nel determinare i valori delle criptovalute.