Valore educativo dei viaggi di istruzione in Italia

Il presidente dell’Anquap ha sottolineato l’importanza di riconoscere il valore educativo dei viaggi di istruzione, oltre a quello commerciale. Recentemente, il ministero dell’Istruzione ha conferito agli Uffici scolastici regionali compiti di supporto nella gestione dei viaggi di istruzione, ma resta irrisolta la questione del personale necessario, che consiste in 161 funzionari annunciati ma ancora non operativi.

In una comunicazione indirizzata al ministro Valditara, è stata richiesta una lista ufficiale degli Uffici scolastici regionali disposti a collaborare e risolvere le problematiche emerse. Inoltre, è stato evidenziato che sul portale dell’Anac non compare nessun Ufficio scolastico regionale, sia per diritto che per istanza. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inoltre specificato che le scuole rientrano tra le stazioni appaltanti sub-centrali e possono accedere a una soglia di spesa comunitaria elevata a 221.000 euro, contrariamente all’interpretazione del ministero che le considerava stazioni centrali con limiti più restrittivi.

L’Anquap ha espresso preoccupazione per il fatto che le soluzioni proposte sembrano parziali, in quanto le scuole di grandi dimensioni, che organizzano numerosi viaggi, potrebbero necessitare di effettuare contratti superiori alla soglia comunitaria e dovrebbero quindi rivolgersi alle Centrali Uniche di Committenza. L’associazione è pronta a manifestare affinché il ministero riconosca il ruolo educativo delle scuole, permettendo loro di operare in modo conforme alla propria missione didattica. Senza adeguati chiarimenti e sostegni, vi è il rischio di fermare gite e uscite didattiche, penalizzando così gli studenti e gli istituti scolastici.