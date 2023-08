valonic cavo hdmi corto, 20 cm – 2-pack – HDR, ARC, High Speed 4k Ultra HD – per TV, PC, PS5, Monitor – maschio maschio, nero, 0,2m

DATI: cavo HDMI adatto a tutte le risoluzioni più comuni (Full HD, 4K, UHD, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i)DIMENSIONI: Il cavo HDMI video è molto corto con circa 20cm ed è perfetto per collegare un laptop, PC o PS4 direttamente ad un distributore o hub. La lunghezza tra i connettori è di circa 10 cm.LAVORAZIONE: Il corto cavo HDMI è dotato di contatti placcati in oro, incluso il doppio filo, ed è 3 volte schermato.APPLICAZIONE: Avete diversi dispositivi come un ricevitore, un XBox e una PLaystation e volete collegarli a un televisore o a un monitor? Il cavetto HDMI lungo 0,2 m è perfetto per collegare questi dispositivi ad un distributore HDMI o ad uno splitter HDMI ed evitare fastidiosi grovigli di cavi.

11,95 €