Valleys4Actions: scoprire le valli tra Italia e Svizzera

Valtellina, Valposchiavo, Valmalenco e Valchiavenna stanno lavorando insieme su un’agenda di eventi condivisa e sulla formazione degli operatori turistici. Questo è parte del progetto “Valleys4Actions”, che mira a valorizzare i territori di confine, finanziato attraverso il programma Interreg Italia-Svizzera. Il progetto è stato presentato di recente e ha preso avvio con un evento artistico a Sondrio.

La settimana scorsa, si è tenuto a Poschiavo un incontro del Comitato di pilotaggio, durante il quale i partner, tra cui il Comune di Sondrio e la Regione di Bernina, hanno esposto i progressi e le future strategie. Si è discusso della volontà di creare un’area omogenea, unendo le forze per affrontare le criticità e sviluppare le potenzialità del territorio.

“Valleys4Actions” è in linea con gli obiettivi di Interreg, che punta a rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile. Il progetto promuove forme di turismo lento, valorizzando itinerari storici tra le valli e integrando progetti esistenti in nuove modalità di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

L’incontro è stato aperto da Francesco Vassella, direttore della Regione Bernina, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra i partner. L’assessore alla Cultura del Comune di Sondrio, Marcella Fratta, ha evidenziato l’aspetto interculturale del progetto. Diversi rappresentanti di enti e associazioni hanno presentato il lavoro svolto, dall’identificazione di itinerari alla creazione di pacchetti turistici.

Le iniziative imminenti includono la mappatura di punti di interesse e l’organizzazione di eventi futuri, con l’obiettivo di costruire una rete turistica solida e condivisa.