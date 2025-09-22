21.1 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Viaggi

Valleys4Actions: scoprire le valli tra Italia e Svizzera

Da StraNotizie
Valleys4Actions: scoprire le valli tra Italia e Svizzera

Valtellina, Valposchiavo, Valmalenco e Valchiavenna stanno lavorando insieme su un’agenda di eventi condivisa e sulla formazione degli operatori turistici. Questo è parte del progetto “Valleys4Actions”, che mira a valorizzare i territori di confine, finanziato attraverso il programma Interreg Italia-Svizzera. Il progetto è stato presentato di recente e ha preso avvio con un evento artistico a Sondrio.

La settimana scorsa, si è tenuto a Poschiavo un incontro del Comitato di pilotaggio, durante il quale i partner, tra cui il Comune di Sondrio e la Regione di Bernina, hanno esposto i progressi e le future strategie. Si è discusso della volontà di creare un’area omogenea, unendo le forze per affrontare le criticità e sviluppare le potenzialità del territorio.

“Valleys4Actions” è in linea con gli obiettivi di Interreg, che punta a rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile. Il progetto promuove forme di turismo lento, valorizzando itinerari storici tra le valli e integrando progetti esistenti in nuove modalità di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

L’incontro è stato aperto da Francesco Vassella, direttore della Regione Bernina, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra i partner. L’assessore alla Cultura del Comune di Sondrio, Marcella Fratta, ha evidenziato l’aspetto interculturale del progetto. Diversi rappresentanti di enti e associazioni hanno presentato il lavoro svolto, dall’identificazione di itinerari alla creazione di pacchetti turistici.

Le iniziative imminenti includono la mappatura di punti di interesse e l’organizzazione di eventi futuri, con l’obiettivo di costruire una rete turistica solida e condivisa.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Junior Salesforce Developer
Articolo successivo
Evoluzione della cybercriminalità in Italia: minacce attuali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.