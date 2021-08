Era, con ogni probabilità, in fase di discesa quando è caduta. E i traumi sono stati fatali. Così è morta un’alpinista questo pomeriggio in Val Ferret, zona sotto al rifugio Boccalatte a Courmayeur, in Valle d’Aosta.

La donna, che dalle prime informazioni sarebbe un’alpinista polacca, era impegnata in un percorso a circa 2.100 metri in quota quando alle 14,45 è avvenuto l’incidente. il corpo è stato recuperato dai tecnici del Soccorso alpino valdostano.

I soccorritori sono intervenuti dopo l’allarme dato da un’amica dell’alpinista. Secondo i primi accertamenti la vittima sarebbe scivolata e precipitata sul sentiero in un tratto esposto e impegnativo perché morenico, quindi creatosi dai depositi dei ghiacciai. Nella caduta lungo il versante ha riportato diversi traumi e non è stato possibile salvarla. La salma sarà portata a Courmayeur, a disposizione del Soccorso alpino della Guardia di finanza che si occuperà dell’identificazione e delle procedure giudiziarie.