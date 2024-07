Valle d’Aosta: il piacere di ritrovarsi; come prima, più di prima

Splende il sole, sulla Valle d’Aosta. Giorni difficili, gli scorsi, che lasciano comunque intatto, da queste parti, il piacere di ritrovarsi. Ma proprio mentre il sole riprende a brillare sugli spazi verdi alle pendici delle Alpi, si continua a lavorare affinché tutti i programmi, in un’estate che sta stentando a decollare, almeno in Nord Italia, possano andare avanti.…e la chiamano estate, cantava Bruno Martino, che in realtà in un altro brano altrettanto popolare l’estate affermava di odiarla, in maniera ossimorica, come si odia a caldo un amore bruciato troppo in fretta. Noi, da parte nostra, questa matta estate proprio non vogliamo odiarla. Vogliamo viverla con energia, con entusiasmo, con la carica di un concerto rock. Con la meraviglia del cielo stellato di San Lorenzo o quella suscitata dalle creazioni artigiane della foire d’été. Con l’armonia di un coro di voci miscelate alla perfezione senza che nessuna prevarichi sull’altra. Con la gioia, genuina, di tornare a vedere il sorriso del sole, dopo tanta pioggia.

Aggiornamento da Cogne: Il 27 luglio riapre la strada regionale 47

Cogne non si ferma: gran parte del paese non ha subito danni e le attività commerciali sono attive, pronte a ripartire! Dalle ore 7 di sabato 27 luglio sarà nuovamente possibile raggiungere Cogne, grazie alla riapertura del doppio senso di marcia sulla strada regionale 47.Parallelamente, è in corso una mappatura dei sentieri per valutarne l’agibilità e, se necessario, intervenire sugli stessi, per garantirne la graduale percorribilità. L’area più colpita è quella di Valnontey dove sono comunque già in corso gli interventi di ripristino.Confermati dunque, il concerto del 5 agosto di Tiromancino e quello de L’Orage e Simona Molinari del 7, parte della rassegna “Da Aosta ai 4mila”, a ingresso libero con prenotazione sul portale Event Brite.Riconfermata anche l’attesissima GranParadisoBike (31 agosto), che per la 23esima volta attraverserà alcuni tra gli scenari più belli che la mountain bike possa offrire in Italia, all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Aggiornamento da Cervinia: Ripulito il centro abitato dal fango, Breuil-Cervinia è tornata a splendere! Nel mese di luglio sono diversi gli eventi in programma tra Valtournenche e Breuil-Cervinia, in gran parte confermati nonostante le criticità. Dal ciclismo alla musica, dal trail running agli incontri culturali, l’estate della località turistica offre un’ampia scelta di attività per grandi e piccini.

È confermata la “Settimana del Cervino”, dal 15 al 21 luglio (ricco programma di eventi per vivere la montagna in estate). Tanti gli ospiti in arrivo ai piedi dell’iconico Quattromila; dall’ex ciclista Filippo Pozzato ai docenti Antonella Viola e Andrea Segré, per passare alle nuotatrici Viola Valli e Sabrina Peron, alla giornalista Cecilia Sala e all’alpinista Denis Urubko.

Non potrà certo mancare Hervé Barmasse, l’alpinista di casa che sarà uno dei protagonisti della serata dedicata agli scalatori. Sabato 20 (Breuil-Cervinia, ore 18) il concerto di Maninni organizzato in collaborazione con Aosta Classica. La “Settimana del Cervino” si concluderà domenica 21 luglio, quando è previsto l’arrivo del 60° Giro ciclistico internazionale della Valle d’Aosta. La vallata ospiterà ancora una volta l’ultima tappa della corsa under 23, che partirà da Valtournenche e arriverà a Breuil-Cervinia dopo 95 chilometri. Ai piedi della Gran Becca verrà incoronato il nuovo padrone del “Petit Tour”, così come saranno premiati i vincitori delle maglie. Cervino Ski Paradise anche quest’anno firma la maglia bianca che sarà indossata dal migliore under 20.Il mese di luglio terminerà con un grande evento di trail running che porterà nella vallata concorrenti provenienti da diverse nazioni, la terza edizione di Cervino Matterhorn Ultra Race, di cui è stata cancellata la gara lunga 173 chilometri tra l’Italia e la Svizzera, mentre sono state confermate le altre tre distanze (55, 28, 16 chilometri) previste sabato 27 luglio.

Aperto tutta l’estate, senza interruzioni, fino all’8 settembre, il Summer Park di Torgnon, località di Cervino Ski Paradise che nei giorni scorsi ha ospitato i primi binomi per la nona edizione di Jumping Torgnon, evento di equitazione in continua crescita.Sul ghiacciaio di Plateau Rosa la stagione dello sci estivo prosegue nel migliore dei modi viste le ottime condizioni di innevamento in quota e le temperature ancora piuttosto basse; il bike park del Cervino aprirà nei prossimi giorni, non appena la neve sarà del tutto sciolta, mentre sono numerosi i sentieri a disposizione di escursionisti e degli amanti della mountain bike.