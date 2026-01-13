Valigia Rigida Navale, Ruote Girevoli

🔥 Offerta Amazon
Amazon Basics – Hard Trolley with Swivel Wheels, Navy blue, Single Suitcase
Scopri la comodità con Amazon Basics
Amazon Basics offre una gamma di prodotti per la casa, l’ufficio, il giardino e molto altro. La selezione Amazon Basics è in costante crescita e rappresenta una scelta conveniente per le tue esigenze quotidiane di prodotti elettronici e articoli per la vita di tutti i giorni.
Il tuo nuovo compagno di viaggio
Il nostro hard trolley con ruote girevoli è il compagno ideale per i tuoi viaggi. La sua robusta shell in ABS spesso 5 mm con finitura resistente alle graffiature e le 4 paia di ruote girevoli garantisco una mobilità ottimale. Disponibile nel colore blu navy, questo trolley è sia funzionale che elegante.
Vantaggi pratici
Tra i vantaggi di questo prodotto ci sono:
- Design espandibile che offre fino al 25% di capacità in più
- Maniglia telescopica robusta per una comodità di movimento senza pari (si estende fino a 103,5 cm)
Organizzazione e praticità
Il trolley è dotato di un interno completamente foderato con divisorio e un organizzatore interno in poliestere 150D con 3 tasche con cerniera. La sua dimensione lo rende adatto come bagaglio a mano per le principali compagnie aeree, come easyJet e British Airways.
Dettagli tecnici
Le dimensioni del trolley con ruote sono di 37,5 x 25,5 x 55 cm (L x W x H, con ruote incluse), con un volume di 32 litri e un peso di 3,1 kg.
Scegli la comodità e l’efficienza
Scegli il tuo nuovo compagno di viaggio e scopri la differenza. Acquista ora il tuo trolley Amazon Basics e scopri come rendere i tuoi viaggi più comodi e pratici!
