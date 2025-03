Valganna, il borgo diviso in due al confine con la Svizzera

Valganna, situato in provincia di Varese, è un comune italiano caratterizzato da bellezze naturali, borghi pittoreschi e due laghi, il Lago di Ganna e il Lago di Ghirla. È composto dalle frazioni di Ganna e Ghirla, ognuna con una propria identità storica. Ganna, sede comunale, è famosa per la Badia di San Gemolo, un monastero benedettino dell’XI secolo che ha avuto un ruolo cruciale nella storia locale. Il territorio è ricco di paesaggi boschivi e il Lago di Ganna è un luogo di naturale bellezza. Ghirla, invece, è vivace e si sviluppa lungo la Strada Statale 233, presenta il Lago di Ghirla, ideale per il bagno. Storicamente, Ghirla è stata un centro di produzione per ceramica e ferro, evidenziato dal Maglio di Ghirla, un’antica fucina restaurata.

La Badia di San Gemolo è uno dei luoghi più significativi di Valganna, dedicata al martire San Gemolo, con affreschi antichi e un campanile romanico. In Ghirla, importante è anche il Maglio di Ghirla, che rappresenta l’archeologia industriale locale. Valganna ha dato i natali a artisti come Odoardo Tabacchi e Giuseppe Grandi della Scapigliatura lombarda. Tra i luoghi d’interesse, Villa Cesarina e Boarezzo, “borgo dipinto”, offrono un patrimonio artistico prezioso. Le Grotte di Valganna, cavità carsiche, sono un’attrazione naturale.

Attività per gli amanti della natura comprendono escursioni sui monti circostanti e momenti di relax sui laghi, ideali per picnic o passeggiate. D’inverno, Valganna diventa una meta per sport invernali, con ghiaccio sui laghi per pattinaggio e percorsi per sci di fondo, offrendo un’atmosfera tranquilla.