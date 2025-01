“Valeva 6,5 milioni di dollari” distrutta nell’incendio di Los Angeles la villa del famosissimo attore: il vip in fuga

Incendi devastanti in California hanno causato due morti, centinaia di case distrutte e migliaia di evacuazioni, colpendo anche celebrità e costringendo a chiudere scuole e strutture pubbliche. La situazione è particolarmente grave nella zona di Los Angeles, dove i roghi hanno già provocato feriti e decessi. Tra le celebrità che hanno condiviso le loro esperienze sui social c’è James Woods, che ha mostrato le fiamme vicino alla sua abitazione, e Adam Brody, la cui casa è stata distrutta.

La fuga dal quartiere dei vip è stata difficile, con strade strette e tortuose bloccate da automobili abbandonate. La Pacific Coast Highway, principale via di fuga, è stata preda di un intenso traffico, costringendo molti a lasciare i veicoli e proseguire a piedi. I soccorritori hanno dovuto intervenire con bulldozer per liberare il passaggio. Il quartiere, noto per la privacy e i panorami spettacolari, ospita numerosi volti noti come Billy Crystal e Tom Hanks. Anche eventi cinematografici sono stati rinviati a causa della situazione.

La situazione risulta drammatica: due persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite in quattro incendi che circondano Los Angeles, provocando scene apocalittiche. Circa 80.000 residenti sono stati costretti a evacuare, con ulteriori 50.000 pronti a farlo se la situazione dovesse peggiorare. Le fiamme hanno già distrutto più di mille edifici e circa 30.000 strutture sono in pericolo. I venti, tra i più forti degli ultimi dieci anni, hanno aggravato la situazione.

Los Angeles si è svegliata sotto un cielo rosso, con raffiche di vento che superano i 160 chilometri orari. Il fumo visibile da lontano rende l’aria irrespirabile. L’incendio più preoccupante ha devastato rapidamente 900 ettari, costringendo all’evacuazione anche il Jet Propulsion Laboratory della NASA. Altri incendi sono scoppiati nella San Fernando Valley, ma le autorità avvertono che al momento non ci sono possibilità di contenimento.

Il livello di contenimento degli incendi è fermo allo 0%, con 1.400 vigili del fuoco mobilitati. Tuttavia, le operazioni sono ostacolate da venti caldi e secchi e da una grave carenza idrica, che ha esaurito le risorse. La sindaca Karen Bass ha esortato la popolazione alla prudenza, mentre le scuole rimangono chiuse e circa 200.000 persone sono senza elettricità.