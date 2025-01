Valerio Scanu svela un retroscena su Maria De Filippi

Lo scorso novembre, Valerio Scanu ha rivelato di essere stato querelato da Maria De Filippi nel 2017 e ha condiviso i dettagli della denuncia per diffamazione. Partecipando al programma “Ora O Mai Più”, il vincitore di Sanremo ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair il desiderio di poter parlare con la conduttrice di Amici, riconoscendo di aver pestato i piedi a persone importanti e ammettendo gli errori del passato. Scanu ha spiegato di essersi trovato in una situazione complicata, consigliato in modo errato e provando delusione e rabbia per alcune circostanze.

Durante un’apparizione a “Domenica In” con Mara Venier, Scanu ha rivelato che Maria De Filippi ha avuto un ruolo cruciale in merito alla sua partecipazione a Sanremo. Nel periodo successivo alla sua esperienza ad Amici, Pierdavide Carone, un altro allievo della scuola, aveva scritto due canzoni, “Di Notte” e “Per Tutte le Volte Che”. Maria propose a Pierdavide di cedere uno dei brani a Valerio per il Festival di Sanremo, e alla fine Scanu ha partecipato con “Per Tutte le Volte Che”, con Pierdavide che ha rinunciato al suo brano inedito per sostenere il suo amico.

Scanu ha elogiato l’intuizione di Maria De Filippi, affermando che ha sempre una visione chiara e capace di vedere il potenziale dei giovani artisti. Questo pezzo in particolare, scritto con grande passione da Pierdavide, ha avuto un successo notevole durante il festival.

In conclusione, resta da vedere se ci sarà un perdono da parte di Maria nei confronti di Valerio, ma Scanu si è assunto la responsabilità delle sue azioni passate e ha espresso l’intenzione di chiarire con lei. La connessione tra Scanu e De Filippi sembra essere complessa, ma la gratitudine di Valerio per l’aiuto ricevuto è evidente.