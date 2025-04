Valerio Scanu su Rita Pavone: “Ho visto una sua foto, sembrava mia nipote: tutto FaceApp!”

Valerio Scanu, ospite del podcast BerAlive, ha condiviso un commento ironico sulla sua coach di “Ora O Mai Più”, Rita Pavone, riguardo all’app FaceApp. Racconta di aver scaricato l’app subito al suo lancio e di aver visto una foto di Rita tramite un truccatore, la quale le sembrava a tal punto trasformata da sembrare sua nipote. Scanu scherza dicendo che più che un trucco, l’effetto era dovuto all’uso di FaceApp e sottolinea che la foto è pubblica, quindi non è un problema mostrarla.

In merito alla sua esperienza nel programma “Ora O Mai Più”, Scanu inizialmente si sentiva fuori posto e si poneva domande sul suo coinvolgimento, specialmente nella prima settimana. Pur vedendo i suoi compagni entusiasti, lui provava una certa tristezza. Tuttavia, l’evoluzione del programma lo ha portato a sentirsi più a suo agio, specialmente quando ha cominciato a interpretare brani di Rita Pavone, quindi ha potuto esprimere meglio il suo talento.

Scanu ha anche riflettuto sul supporto necessario per programmi come “Ora O Mai Più”, suggerendo che senza una spinta adeguata, come un acceso automatico a Sanremo per il vincitore, l’esperienza rischia di essere limitata. Inoltre, ha espresso il suo disappunto riguardo la rappresentazione nella promozione del programma, non identificandosi con l’idea di artisti di successo dimenticati. Conclude ponendosi la domanda: “Dimenticati da chi?”.