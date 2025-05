Valerio Scanu si scusa con Maria De Filippi: “Ho buttato via un rapporto umano”

Valerio Scanu è stato ospite a “Ciao Maschio”, dove ha parlato della sua mancanza di rapporti con Maria De Filippi, duranti oltre dieci anni. Ha raccontato di una pesante litigata, anche mediatica, avvenuta quando si era sentito offeso per una promessa non mantenuta: Maria doveva invitarlo al serale di “Amici”, ma non lo fece. Scanu ha ammesso di aver reagito in modo impulsivo, affrontandola direttamente e parafrasando il suo rifiuto con un’espressione forte. Nonostante un invito successivo, decise di non partecipare.

Le sue parole pubbliche, nelle quali affermava di essere grato ma anche autonomo, provocarono conseguenze, incluso un procedimento per diffamazione. Scanu ha riconosciuto che le sue affermazioni ferirono Maria e che, a causa di questo comportamento, ha perso un importante legame umano. Ha espresso rammarico per non aver potuto starle vicino durante un momento difficile, e ha sottolineato la profondità del rapporto che avevano condiviso.

Scanu ha affermato che, sebbene le sue parole fossero sincere all’epoca, il confronto diretto sarebbe stato più opportuno. Pur essendo passati dieci anni, il suo dispiacere sembra genuino, lasciando aperta la possibilità che ci possa essere una riconciliazione. La domanda rimane: Maria De Filippi accetterà il suo pentimento? La speranza è che i due possano ritrovare un contatto e ricostruire il loro legame.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it