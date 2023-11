Valerio Scanu sbugiarda Pupo e la sua teoria su Sanremo: “Cos’è successo”

Pupo – secondo quanto da lui stesso dichiarato a Repubblica – avrebbe dovuto vincere il Festival di Sanremo 2010 insieme a Emanuele Filiberto e Luca Canonici, ma alla fine avrebbe accettato il secondo posto lasciando il gradino più alto del podio a Valerio Scanu.

“La canzone non solo è arrivata seconda ma aveva vinto il Festival, sono io ad aver accettato il secondo posto”.

Contattato da Biccy, Valerio Scanu ha categoricamente smentito questa teoria.

“Ricordo benissimo quel giorno come se fosse successo oggi. Mi ricordo la sua reazione, ovvero quando venne da me e mi disse ‘Noi secondi e tu primo!‘ Non era affatto la reazione di uno che già sapeva!”