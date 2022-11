Valerio Scanu rivela come ha conosciuto il fidanzato Luigi Calcara: “Sono stato anche con una donna”

Valerio Scanu fra le pagine del Corriere della Sera ha confessato di essere a conoscenza del proprio orientamento sessuale da sempre e che la prima storia con un uomo l’ha avuta a 19 anni (praticamente l’anno che ha partecipato ad Amici, quindi). Nel corso della sua vita, però, ha avuto una relazione anche con una donna “durata quasi un anno“.

Ora il suo cuore batte per Luigi Calcara con cui sta da circa due anni. I due si sposeranno nel 2023:

“Ci sposeremo nel 2023, ma non abbiamo ancora deciso quando. Quando l’ho detto alla mia famiglia mia mamma mi ha detto che è un passo importante, che bisogna essere sicuri, che lei non lo era ancora dopo anni. Figuriamoci. Per fortuna mia nonna è una donna di spirito e le ha risposto: “Infatti lui ti ha lasciato”. Humour nero. Ma è anche un modo per sdrammatizzare. Va bene così”.

Il cantante ha poi continuato:

E su Luigi Calcara ha raccontato:

“Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020 [la foto incriminata potrebbe essere QUESTA]. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona. […] Chi è più geloso? Lui, ovvio! È siculo! Mi diverte provocarlo: “Guarda come mi guarda quello…”. E lui subito cambia espressione. Luigi è riservato, semplice, molto buono, una persona di cuore e di sani principi. Litighiamo per sciocchezze. Tipo: “Stanotte non mi hai abbracciato abbastanza”, “Ma come fai a dirlo che dormivi?”. Abbiamo vite indipendenti. Io ho appena finito di sistemare la mia casa ai Castelli Romani, lui vive a Roma. Credo che anche dopo continueremo a stare da lui in settimana e da me nel weekend”.