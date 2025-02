Valerio Scanu replica a Pupo: ‘Ricorda Sanremo 2010? Sta ancora rosicando!’

Valerio Scanu e Pupo si sono affrontati in un acceso dibattito a “La volta buona”, trasmissione condotta da Caterina Balivo su Rai 1. Scanu ha risposto alle provocazioni di Pupo, che su Twitter lo aveva definito “presuntuoso” e “ignorante”. Scanu ha affermato che il collega è ancora risentito per la sua vittoria a Sanremo 2010, dove si era classificato primo, superando Pupo ed Emanuele Filiberto, arrivati secondi. “Ho salvato un Sanremo, avrebbe vinto Pupo”, ha aggiunto Scanu con tono sarcastico.

Durante la trasmissione, Balivo ha presentato varie dichiarazioni di Pupo riguardo alla sua esperienza al Festival di Sanremo. Pupo ha sostenuto che prima della finale, i vertici Rai avrebbero ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica, temendo uno scandalo se un esponente dei Savoia fosse arrivato al primo posto. Ha ipotizzato che la sua non vittoria fosse il risultato di presunti accordi a tavolino, sebbene non ci siano prove concrete a sostegno di questa versione.

Scanu ha commentato dicendo che ogni anno Pupo trova il modo di attirare l’attenzione nel periodo di Sanremo, suggerendo che le sue affermazioni siano un modo per rimanere rilevante. Ha anche invitato Pupo a rifletterere su se stesso riguardo alle sue affermazioni. La discussione ha creato un’atmosfera tesa, e Balivo ha concluso affermando di non essere a conoscenza di alcune delle affermazioni fatte. In sintesi, il confronto ha evidenziato rivalità e malintesi tra i due artisti, rispolverando il ricordo del contestato Sanremo del 2010.