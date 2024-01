Valerio Scanu parla del marito ed è freddo su Alessandra Amoroso: “Persi di vista”

Valerio Scanu qualche mese fa si è unito civilmente a Luigi Calcara e oggi, in occasione dell’uscita del nuovo singolo, ha parlato proprio di suo marito fra le pagine di Gay.it.

“Scaramucce? C’erano anche prima, io sono molto disordinato e lui preciso e ordinato. Ma sono stato sempre coerentemente disordinato, non l’ha scoperto adesso. Il matrimonio è il momento della maturità. Quando si decide di mettere su famiglia è così che si fa. Abbiamo voluto scrivere che siamo una famiglia anche a livello legale”.

Il nuovo singolo di intitola Presente ed è un classico alla Valerio Scanu.

“A livello artistico sono abbastanza coerente, non trovi un Valerio che fa reggaeton, sono sempre io musicalmente parlando. Poi certo ne son successe tante ma più a livello umano, e il cambiamento va a riflettersi anche nella musica. […] Ho sempre ascoltato quel che mi veniva proposto dai miei collaboratori. Il mio approccio è aprire le orecchie e non farmi condizionare da altre cose. A me interessa la bella canzone, non l’autore figo”.

Convenevoli a parte, Scanu ha poi parlato anche del Festival di Sanremo: “Tornare? Non credo fosse il momento per me. Con tutte le cose che ci sono state negli ultimi anni, quando uno va a Sanremo deve avere un certo tipo di struttura e io al momento sarei stato solo un numero, non avrei lasciato qualcosa” e di Alessandra Amoroso che quest’anno è fra le big in gara “Non ci sentiamo da tanto, ci siamo un po’ persi di vista“. Tuttavia non esclude di tornarci in futuro.