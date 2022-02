Non soltanto per la vittoria al Festival di Sanremo, per Amici e per la sua bella voce, Valerio Scanu è famosissimo anche per le sue (adorabili) shade velenose. Il cantante di Finalmente Piove è una presenza fissa del programma di Serena Bortone, Oggi è Un Altro Giorno e nella puntata di ieri Pino Strabioli ha fatto i complimenti ad Achille Lauro: “Sono contento abbia vinto a San Marino. Proprio mi piace Achille, che devo fare?“. Scanu ha risposto con una frecciatina finissima: “Ognuno ha i propri gusti, a me invece piace la musica“.



Strabioli: “Mi piace Lauro”

Scanu: “A me piace la musica” Toccarla piano #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/uAREeVVfFc — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 21, 2022

Stoccate a parte, Valerio Scanu ha commentato la sua partecipazione a Una Voce Per San Marino: “Eravamo tutti su base, non si suonava dal vivo. Però ovviamente si cantava live, quello sì. E devo dire che c’è stato un buonissimo livello, tutti hanno cantato abbastanza bene. Poi c’è chi si è portato come scenografia i musicisti che facevano finta di suonare. Achille? Non soltanto lui. Io ho scelto una canzone per andare lì con piano e voce, proprio l’anti Eurovision, l’antitesi di tutto. Non mi sono adeguato allo stereotipo dell’Eurovision. Se sono arrivato penultimo? Sicuro non sono arrivato nei primi 10“.

Valerio Scanu: le parole prima dell’esibizione ad Una Voce per San Marino.