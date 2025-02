Valerio Scanu in lacrime in diretta: la reazione shock di Venier

Durante la puntata di Domenica In del 9 febbraio 2025, condotta da Mara Venier, Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, è stato ospite insieme a Fausto Leali e Antonella Bucci. La trasmissione si è concentrata sul Festival di Sanremo, imminente l’11 febbraio. Scanu, già noto per i suoi legami con il programma Amici di Maria De Filippi, ha mostrato un’emozione profonda durante l’esibizione di Leali e Bucci, che hanno cantato il brano “Ti Lascerò”.

Quest’interpretazione ha scatenato le lacrime di Scanu, visibilmente scosso. Mara Venier, notando la sua reazione, è corsa in suo aiuto per capire la causa della sua commozione. Scanu ha rivelato che quella canzone gli riportava alla mente ricordi preziosi legati alla sua famiglia, momenti condivisi con i genitori che non poteva più rivivere. Ha affermato: “Ogni volta che Fausto canta questo brano, mi riporta a momenti della mia vita che non torneranno più”. Questo ricordo toccante fa probabilmente riferimento alla perdita del padre, un evento che continua a farlo soffrire.

Per alleviare la tensione, Venier ha suggerito a Scanu di unirsi a Leali e Bucci per cantare insieme “Ti Lascerò”. Dopo l’esibizione, in tono scherzoso, Scanu ha proposto di essere il corista di Leali per il suo prossimo tour, dimostrando così la sua voglia di continuare a condividere momenti musicali. La puntata ha emozionato non solo gli ospiti, ma anche gli spettatori di Rai 1.