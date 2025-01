Valerio Scanu: “Gli ultimi 8 anni solo in Rai, da quando ho avuto un conflitto con Maria De Filippi”

Valerio Scanu ha recentemente rilasciato un’intervista a Vanity Fair, dove ha discusso la sua partecipazione a “Ora O Mai Più”, la sua visione sulla musica attuale e il suo rapporto con Maria De Filippi. Scanu ha dichiarato di aver rallentato nella produzione musicale poiché non si riconosce più nella discografia contemporanea, nonostante abbia due album di inediti pronti. Ha scelto di non partecipare al Festival di Sanremo e ha spiegato che le sue attuali entrate provengono sia dalla musica che dalla televisione, dove è spesso invitato a discutere di temi legati al suo ambito.

Riguardo a Maria De Filippi, Scanu ha ammesso di aver avuto conflitti con esponenti importanti dell’intrattenimento, affermando che ciò ha potuto danneggiare la sua carriera. Ha confermato che De Filippi è una delle persone con cui ha avuto divergenze, sottolineando però di aver ricevuto cattivi consigli e di essere stato giovane e deluso all’epoca. Scanu ha preso pienamente la responsabilità delle sue azioni passate e ha espresso il desiderio di contattarla per chiarire.

In merito a “This Is Me”, Scanu ha detto che non avrebbe avuto senso partecipare ed ha riconosciuto che, pur essendo rimasto nel cuore della gente, la sua presenza non sarebbe stata opportuna. Tuttavia, ha accettato di partecipare a “Ora O Mai Più” dopo aver incontrato Marco Liorni, di cui ha apprezzato l’intelligenza e la personalità. Scanu ha visto questa come un’opportunità per esibirsi dal vivo con un’orchestra e di collaborare con colleghi con cui aveva già lavorato in passato. Ha anche considerato il fattore economico, poiché il programma va in onda in prima serata su Rai1. Ha concluso dicendo che rifarebbe tutto ciò che ha fatto, riconoscendo che grazie alle esperienze vissute è diventato la persona che è oggi.