Valerio Scanu e Pingitore: scontro in diretta a Oggi è Un Altro Giorno

Ultimi giorni in onda per Oggi è Un Altro Giorno, la trasmissione di Serena Bortone, il programma infatti chiuderà i battenti il prossimo 30 giugno. Nella puntata di oggi la conduttrice ha ospitato Pier Francesco Pingitore. Nel corso dell’intervista l’uomo ha ripercorso i momenti più iconici del Bagaglino e le showgirl che il suo spettacolo ha lanciato (come Valeria Marini e Pamela Prati) nei decenni in cui è stato messo in scena. Tutto è andato per il meglio, ma alla fine è scattato un botta e risposta tra Pingitore e Valerio Scanu. Ma cosa è successo?



Valerio Scanu e il botta e risposta con Pier Francesco Pingitore.

La Bortone ha fatto il suo in bocca al lupo all’ospite e lui ha replicato con il classico: “Crepi il lupo“. La padrona di casa però ha chiesto: “Ma si dice crepi o viva?”. Pier Francesco ha immediatamente risposto: “Si dice crepi, io odio quelli che dicono viva“. Il coraggioso Scanu ha preso la parola e ha detto: “Ma si dice viva adesso“. Pingitore però ha fulminato il cantante: “Ma che viva?! Se è viva te se magna“. Valerio con calma ha cercato di spiegare come mai adesso si dice ‘viva il lupo’: “Perché si dice che il lupo prende il cucciolo in bocca…“.

Il padre del Bagaglino si è indispettito ancora di più: “Se vabbè queste se le inventano, mamma mia, possibile che per tremila anni si è detto crepi e ora si è scoperto che il lupo adesso prende il cucciolo in bocca. Basta io risponderò sempre crepi il lupo“.

Alla fine è intervenuta Serena Bortone, che ha cercato di stemperare la tensione con una chiusura simpatica: “Ok ok, dai dai, basta. Scanu si è giocato la possibilità di andare al Bagaglino. Adesso passiamo ad un’altra storia“. Una cosa è certa, se incontrate Pingitore non azzardatevi a dire viva il lupo!