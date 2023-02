Valerio Scanu diventa Orietta Berti a Tale e Quale Sanremo

Ultima puntata di Tale e Quale Sanremo e Valerio Scanu ha chiuso con il botto. Il vincitore del Festival di Sanremo ha imitato Orietta Berti con la sua Io Ti Darò di Più. Molto simile sia esteticamente che vocalmente, Scanu ha confezionato un’ottima esibizione e infatti ha avuto una standing ovation.

Non è la prima volta che Valerio Scanu veste i panni di Orietta Berti a Tale e Quale Show…

Valerio Scanu, i giudizi di Malgioglio, Goggi e Panariello.

Loretta Goggi ha fatto i suoi complimenti al concorrente: “La standing ovation è partita a metà canzone per un motivo. Dopo l’inciso è stata una schioppettata quella che è arrivata. Forse nelle strofe era più lirica, ma l’inciso ragazzi era uguale a Orietta. Sei stato bravissimo, eri lei“.

Giorgio Panariello si è detto d’accordo con Loretta: “Sono sulla stessa linea di con Loretta, nella strofa un po’ si sente che era un’interpretazione, ma nell’inciso eri identico. Guarda che anche fisicamente eri somigliante. Devo dirti bravissimo è stata un’ottima esibizione“.

Malgy invece non è rimasto particolarmente colpito. Cristiano ha apprezzato le doti vocali di Valerio Scanu, ma gli ha anche detto che non è stato un usignolo come Orietta.