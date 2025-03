Valerio Scanu: Dardo a Balivo e Conflitto con Pago

Nella puntata di oggi di “La Volta Buona”, Valerio Scanu è tornato in studio, suscitando polemiche e confronti accesi. Dopo aver già discusso in precedenza con Pupo riguardo la sua vittoria al Festival di Sanremo 2010, il tema è stato ripreso dalla conduttrice Caterina Balivo. Scanu ha reagito in modo inaspettato a una battuta leggera della Balivo, affermando che le sue parole sminuivano il suo valore come cantante. La tensione è utilizzata come spunto per un combattivo scambio di battute, durante il quale Scanu ha insinuato che la Balivo lo stava implorando di tornare in trasmissione.

Successivamente, durante la discussione sul talent “Ora o mai più”, la situazione si è ulteriormente intensificata. Dopo la vittoria di Pierdavide Carone, Scanu ha accennato a tensioni dietro le quinte, attirando l’attenzione sulla persona di Pago, presente in studio. Pago ha cercato di interrompere Scanu, ma quest’ultimo ha risposto in modo tagliente. La conduttrice ha cercato di stemperare gli animi, ma Scanu e Pago hanno avuto uno scambio animato, sfiorando l’aperto scontro. Pago ha cercato di chiarire le dinamiche del programma, suggerendo che non c’era motivo di polemiche, dato che tutto era già stato discusso in privato. Alla fine, Scanu ha scelto di non replicare ulteriormente, lasciando la discussione in sospeso. La puntata ha quindi messo in mostra la personalità infuocata di Scanu e il suo approccio diretto nei confronti degli altri concorrenti e della conduttrice.