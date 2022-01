Valerio Scanu nel corso della propria carriera ha vinto il Festival di Sanremo, ha pubblicato un po’ di album, ha aperto un negozio d’abbigliamento a Roma, ha partecipato a numerosi programmi e reality show (da Amici a L’Isola dei Famosi, passando per Tale e Quale Show fino a Il Cantante Mascherato) ed infine ha deciso di iscriversi all’Università.

A raccontare questa sua passione ad oggi conosciuta da pochi è stato il portale Roma Today che ha pizzicato il cantante a Piazzale Clodio intento a tenere il suo tirocinio.

“Sorpresa a piazzale Clodio martedì mattina: in una delle aule in cui si stavano celebrando le udienze del giudice monocratico era presente anche Valerio Scanu. Non per una causa penale, però, ma per svolgere il tirocinio necessario per il conseguimento della laurea in giurisprudenza. Il cantante […] ha preso posto in un aula della palazzina B assistendo ai processi della giornata, affiancando il pubblico ministero e prendendo dimestichezza con la procedura penale. Il viso coperto dalla mascherina, blocco e penna appoggiati sul tavolo di fronte a sé, Scanu è rimasto in aula tutta la mattinata seguendo i lavori con attenzione”.