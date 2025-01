Valerio Scanu a La Volta Buona punge la sua tutor Rita Pavone

Valerio Scanu è stato ospite a “La Volta Buona” di Caterina Balivo, dove ha discusso di “Ora o Mai Più” e chiarito il suo recente scontro con Donatella Rettore. Ha fatto notare che è necessario un bagno di umiltà per tutti, spiegando che la Rettore ha agito più per provocazione, mentre la sua reazione è stata dettata dallo stupore di ricevere un trattamento simile. Scanu ha evidenziato una maggiore competizione fra i tutor piuttosto che tra i concorrenti stessi.

In particolare, ha criticato la sua tutor, Rita Pavone, affermando che, mentre c’è competizione, lei si mostra generosa nei voti, a differenza di altri tutor che sono più severi. Scanu ha dichiarato di chiedersi se Pavone si renda conto che lui e gli altri sono in competizione, dato che tende a dare voti alti agli altri concorrenti. Caterina Balivo ha incalzato dicendo se questo significasse che Pavone non lo agevolasse; Scanu ha risposto che non stava affermando questo, ma sottolineando che i voti assegnati da Pavone sono più alti rispetto a quelli dati ad altri.

Queste dichiarazioni riaccendono il dibattito sul ruolo e sull’atteggiamento dei tutor nel programma. Scanu ha confermato la sua opinione già espressa in diretta, evidenziando che i tutor dovrebbero essere più strategici nelle loro valutazioni per i concorrenti, un aspetto che li distingue notevolmente.