Valerio Mastandrea e il nuovo film toscano a Roma

Sul red carpet di Cinque secondi, durante la Festa del Cinema di Roma, Paolo Virzì e il suo cast hanno mostrato grande entusiasmo per il nuovo film in uscita il 30 ottobre. Il film racconta storie ambientate nella toscana rurale, esplorando tematiche di solitudine e relazioni forzate: un padre isolato che viene travolto dalla presenza di un gruppo di ragazzi, trasformando uno scontro in alleanza.

Il protagonista, Adriano Sereni, è un ex avvocato di successo interpretato da Valerio Mastandrea, che vive in una villa in rovina. Valerio, che collabora con Virzì da oltre vent’anni, ha condiviso il suo apprezzamento per il lavoro insieme al regista. A rompere l’equilibrio di Adriano è Matilde, interpretata da Galatea Bellugi, mentre Valeria Bruni Tedeschi, vestita di bianco, è la socia di studio desiderosa di prendersi cura di lui, e Ilaria Spada interpreta l’ex moglie.

Il tema centrale del film riguarda l’impatto che possono avere alcuni momenti nella vita. Galatea Bellugi ha affermato che cinque secondi possono cambiare tutto, specialmente in amore. Valeria Bruni Tedeschi ha confermato che anche un solo attimo può avere conseguenze significative, mentre Mastandrea ha sottolineato che per commettere errori basta poco, ma per rimediare serve molto tempo. Valeria ha aggiunto che dopo certi eventi non è facile ripartire, posizione contrastata dal regista, che crede nel potere dell’empatia.

Mastandrea ha riflettuto sull’importanza di affrontare le difficoltà, evidenziando come ogni esperienza, anche dolorosa, possa essere un’opportunità, anche se riconosce che nella vita reale è tutto più complicato.