Ci sarà anche Valerio Lundini nel cast della seconda edizione di LOL – Chi Ride È Fuori? Ospite a TvTalk Lillo, grande protagonista della prima edizione, ha così commentato:

“Valerio Lundini è un’arma perfetta per LOL perché ti sorprenderebbe e non userebbe il repertorio: l’arma più forte è quando ti sorprendono, è stato fenomenale Elio quando ha fatto il tip tap perché mi ha sorpreso. Valerio ha queste armi sarebbe un concorrente da temere”.

Quando però il conduttore di TvTalk ha rivolto la stessa domanda al diretto interessato, il comico – attualmente su Rai Due col programma Una Pezza di Lundini – ha risposto:

“Non mi hanno cercato, ma anche fosse credo che non si possa dire, ma no, non mi hanno cercato”.

Valerio Lundini a LOL 2 sarebbe perfetto, dita incrociate!

“Ho imparato una lezione: meglio fare tante cose male che una sola bene” #Lillo #tvtalk pic.twitter.com/Dkyjhp7Jtw — Tv Talk (@TvTalk_Rai) May 1, 2021

LOL – Chi Ride È Fuori, lavori in corso per la seconda stagione: ecco chi sarebbe stato contattato

Il Messaggero ha svelato alcuni nomi che sarebbero stati contattati per la seconda stagione di LOL – Chi Ride È Fuori, che potrebbe essere registrata in estate e messa on demand già a partire dall’autunno. Fra loro ci sarebbero Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de Le Coliche, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto ed il duo Ale e Franz.