Valerio e Ary avvistati insieme in Costa Smeralda

La relazione tra Ary (Arianna Mercuri) e Valerio, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sembra essere ancora in piedi. Recenti avvistamenti condivisi da Lorenzo Pugnaloni rivelano che i due sono stati sorpresi insieme in Costa Smeralda. Poco dopo il presunto tradimento di Valerio durante una serata in Puglia, sono emerse delle foto che mostrano lo chef romano a una rimpatriata con gli ex fidanzati Rosario, Marco e Angelo, insieme ad Ary.

Nonostante le voci di crisi, la frequentazione tra Ary e Valerio prosegue, sebbene molti abbiano notato la presenza costante dell’ex fidanzata Sarah nella vita di Valerio. L’estate dello chef è stata pertanto molto intensa, con diverse polemiche emerse non solo riguardo alla sua vita amorosa. Di recente, lui e Marco sono stati criticati per aver rifiutato di scattare una foto con alcuni fan, un episodio che ha suscitato una risposta da parte dell’ex compagna di Denise, mentre Valerio ha preferito restare in silenzio.

In attesa dell’inizio di Uomini e donne, c’è grande curiosità riguardo a un possibile confronto tra Valerio e Sarah. Lei si è mostrata particolarmente coinvolta negli incontri del programma, mentre Valerio, pur esprimendo parole di stima per la sua ex, sembra essere pronto per una nuova relazione. Inoltre, si vocifera che Sarah possa essere una delle nuove troniste, complice l’eco che ha avuto dopo la sua partecipazione a Temptation Island.