Valerio e Ary: amore e tifo per la Lazio a Temptation Island

L’ultima puntata di “Temptation Island 2025” ha svelato nuovi intrecci romantici e sportivi, conquistando oltre 4,6 milioni di spettatori. Al centro dell’attenzione troviamo Valerio, un grande tifoso della Lazio, che ha messo fine alla sua relazione con Sarah per dedicarsi completamente alla sua passione calcistica.

Durante il reality, Valerio ha trovato un’affinità speciale con la tentatrice Ary, anch’essa fervente sostenitrice della Lazio. I due hanno deciso di frequentarsi, anche se dichiarano di non essere ancora una coppia ufficiale. In un momento emozionante della puntata finale, hanno rivelato i loro piani di andare insieme a Como per la prima partita di campionato. Il conduttore Filippo Bisciglia, anch’egli tifoso laziale, li ha invitati all’Olimpico per un futuro incontro, chiudendo con un caloroso “Forza Lazio” corale.

Filippo ha ricordato momenti della sua infanzia legati alla Lazio e ha condiviso un aneddoto drammatico su un derby che gli è costato caro. Durante un battesimo, ha indossato sotto la camicia la maglia della Lazio, trovandosi in un contesto ostile di romanisti. Il suo gesto di strappare la camicia per mostrare il simbolo della sua squadra ha messo a rischio la sua relazione, ma il suo amore per la Lazio è rimasto intatto.

L’atmosfera frizzante di “Temptation Island” si conferma un palcoscenico non solo per storie d’amore, ma anche per le passioni sportive che uniscono i protagonisti.