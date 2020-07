Prima di Baby K, di Giusy Ferreri e Alessandra Amoroso c’erano loro, le Las Ketchup e Valeria Rossi. Le prime sono state le regine dell’estate 2002 con The Ketchup Song Asereje, mentre la seconda ci ha martellato con Sole Cuore Amore nel 2001.

Di loro, dopo questi due tormentoni praticamente…

A riesumare Valeria Rossi e le Las ketchup c’ha pensato la Vicenzi, che con una mossa di marketing volpina le ha chiamate per cantare un singolo estivo per il lancio dei Grisbì al pistacchio (gusto richiesto a gran voce sui social).

“Per realizzare il nuovo tormentone dell’estate abbiamo chiamato Valeria Rossi e le Las Ketchup. Fuori ora il tormentone più atteso dell’estate: Grisbì Summer Mania cantato dalle Las Ketchup e Valeria Rossi. Le artiste si esibiranno presto, per la prima volta, tutte e quattro insieme nel tormentone estivo di #Grisbì. Pronti a cantare insieme a loro? Allora iniziamo subito…

‘Sei dolce come una magia, un morso e mi porti via. La vida no es un problema. Un morso che dà di più, quello che volevi tu. Cantando y bailando, un beso al pistacchio. Grisbì summer mania. Boom, boom, boom”.