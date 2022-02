Il mese scorso Valeria Pasciuti è andata a trovare la figlia Sophie Codegoni al GF Vip e l’ha messa in guardia da Jessica Selassié. La donna ha usato parole forti contro la principessa, frasi che hanno fatto scoppiare una polemica sui social. Oggi sulle pagine del settimanale Mio Valeria Pasciuti ha cercato di mettere una pezza sopra il buco e ha detto di essere stata fraintesa dal pubblico. Nonostante tutto la madre di Sophie ha aggiunto che resta della sua posizione iniziale su Jessica.

“Mi ha lasciato spiazzata il suo comportamento con Sophie.Le mie parole sono state interpretate male dal pubblico. Resto della mia opinione, ma forse il poco tempo che si ha a disposizione per dire le cose non mi ha aiutato. Riguardandomi mi rendo conto di averlo detto in modo forte, ho sbagliato i modi. Dicono che è una ragazza, ma io la considero una donna, io a 27 anni avevo già una figlia. Non è una ragazzina, è intelligente. Fa passare un messaggio sbagliato.

Se Sophie litiga con Alessandro lei dovrebbe consolare lei e non lui. E anche se vedi Alessandro giù di morale e ti rendi conto che Sophie non se n’è accorta allora la vai a chiamare, non vai tu in piscina con lui. Se è amica di Sophie, l’interesse per Alessandro deve scemare, anche se so che è difficile. Avremo modo quando uscirà dalla casa per chiarire, Jessica è una ragazza intelligente”.