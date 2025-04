Valeria Marini verso Uomini e Donne? “Mi era stato proposto”

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che Valeria Marini potrebbe approdare a Uomini e Donne, il famoso programma condotto da Maria De Filippi. La trasmissione gode di grande popolarità e il trono di Tina Cipollari ha dimostrato che il pubblico apprezza momenti di leggerezza. Se Valeria Marini decidesse di cercare l’amore in questo contesto, seguirebbe tale tendenza. Interrogata da SuperGuidaTv sul suo possibile coinvolgimento nel programma, Valeria ha risposto in modo evasivo, affermando che in passato le era stato proposto, ma non sapeva se sarebbe accaduto realmente, sottolineando che l’amore arriva quando si apre il cuore e che in una situazione di giudizio sugli uomini si potrebbe trovare l’amore.

La Marini è già apparsa a Uomini e Donne in diverse occasioni, per condividere la sua esperienza a Temptation Island Vip e per ricoprire il ruolo di party planner nei troni di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Se la notizia diventasse ufficiale, Valeria dovrebbe dire addio al suo attuale impegno con Pierluigi Diaco e alla sua rubrica per BellaMa. Attualmente, è concentrata su Ne Vedremo Delle Belle, un progetto che definisce una bella avventura ma molto impegnativa. In particolare, ha avuto difficoltà durante la seconda puntata a causa della mancanza di tempo per provare la canzone Cuoricini. Tuttavia, Valeria è entusiasta di mettersi in gioco e apprendere nuove cose, credendo che si possa cavarsela anche con la simpatia.