Valeria Marini verso Netflix Italia

Valeria Marini sta vivendo un periodo d’oro e sarebbe pronta a sbarcare su Netflix come protagonista di un progetto tutto suo. La showgirl italiana è al centro di varie notizie, dopo aver fatto pace con sua mamma Gianna Orrù e aver avuto uno scontro a distanza con Antonella Elia, che ha denunciato per diffamazione.

Recentemente, ha anche strappato una risata a tutti con la sua esibizione horror da Mara Venier. Sembra che Giuseppe Candela abbia rivelato che Valeria è pronta ad approdare su Netflix con un progetto ancora in fase embrionale, una docu-serie sulla sua vita. Dopo aver ottenuto un ruolo nella serie TV di Hbo Maz intitolata Portobello, il progetto previsto per il colosso dello streaming dovrebbe essere incentrato interamente su di lei e la sua vita.

La vita della Marini è stata ricca di alti e bassi, quindi avrà molto da raccontare con questa docu-serie. Potrebbe così raccontare al mondo i suoi grandi amori e il suo matrimonio annullato, un brutto ricordo per la showgirl.

Non resta ora che attendere per scoprire se e quando uscirà questa docu-serie su Netflix che parlerà della sua intensa vita. La showgirl ha sempre dimostrato in televisione di sapere stare al centro dell’attenzione.