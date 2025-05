Valeria Marini vende casa a Milano per 1,5 milioni: motivo della vendita

Valeria Marini, famosa showgirl, ha messo in vendita la sua casa di 132 metri quadrati a Milano, situata in Corso Como, per un valore di 1,5 milioni di euro. La decisione di vendere l’appartamento è motivata da un desiderio di aiutare sua madre, Gianna, con la quale non ha rapporti da mesi. La signora Gianna si trova in una situazione difficile dopo essere stata vittima di una truffa da oltre 300.000 euro.

Secondo il settimanale Oggi, Valeria intende utilizzare il ricavato della vendita per sostenere la madre nelle spese legali e per affrontare i suoi problemi finanziari. La showgirl ha cercato di essere accanto alla madre in questo momento difficile, consigliandole anche un buon avvocato. Tuttavia, il loro rapporto è teso; in una recente intervista, Valeria ha raccontato come i problemi di Gianna abbiano influito sulla loro comunicazione, portando a incomprensioni e conflitti.

Gianna Orrù, in un’intervista a “Le Iene”, ha accusato Valeria di non rispettarla e di averla delusa, affermando che dedicare la sua vita alla figlia non è valsa la pena. Le sue parole esprimono un profondo risentimento e delusione, sottolineando che non può perdonare la figlia per il dolore arrecato. Nonostante i tentativi di riconciliazione da parte di Valeria, Gianna sembra convinta di non voler ristabilire il loro legame.

Attualmente, Valeria Marini non ha commentato le speculazioni sul suo appartamento e sul suo rapporto familiare.