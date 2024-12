Valeria Marini, terrore dopo l’aggressione choc nella sua abitazione

Ieri sera, giovedì 5 dicembre, Valeria Marini è stata aggredita all’ingresso della sua abitazione a Roma. Intorno alle 23, mentre stava rientrando a casa, ha avvertito rumori sospetti e ha visto un uomo che correva verso di lei, urlando. Spaventata, la showgirl è tornata sui suoi passi e ha cercato aiuto all’esterno. Fortunatamente, ha incontrato una pattuglia della polizia municipale che era nelle vicinanze e ha potuto chiedere aiuto.

Gli agenti si sono immediatamente diretti verso il portone del palazzo, dove hanno notato un giovane con un cappellino che si comportava in modo aggressivo. L’individuo ha iniziato a urlare insulti in portoghese e ha manifestato un comportamento violento. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno immobilizzato, riportandolo poi in questura. Valeria Marini, ancora scossa dall’accaduto, ha dichiarato all’agenzia AdnKronos di sentirsi fortunata per essere riuscita a scampare a una situazione potenzialmente pericolosa e ha espresso gratitudine per il tempestivo intervento della polizia.

Dopo l’aggressione, la showgirl ha verificato i danni e ha notato che il sistema di allarme del suo appartamento era manomesso e che le luci delle scale erano state rotte dall’aggressore. I poliziotti l’hanno riaccompagnata a casa e, sebbene visibilmente turbata, è riuscita ad affrontare la situazione senza gravi conseguenze. Ha descritto i momenti di panico che ha vissuto, sottolineando come il rumore la avesse immediatamente allarmata, data la sua solitudine nel palazzo.

La sequenza degli eventi ha lasciato la Marini con una forte paura, ma anche con la consapevolezza di aver evaso un pericolo imminente grazie alla presenza della polizia. Il caso ha già registrato una denuncia alle autorità, mentre la soubrette riflette sul dramma appena vissuto, rimanendo grata per la sua incolumità. La polizia ha prima tratto in arresto l’aggressore e ora si stanno seguendo le procedure per approfondire la situazione.