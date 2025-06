Valeria Marini svela retroscena a Da Noi a Ruota Libera

Valeria Marini è stata ospite nell’ultima puntata di “Da Noi a Ruota Libera”, programma condotto da Francesca Fialdini. La puntata, caratterizzata da un’atmosfera vivace, ha visto anche la partecipazione del co-conduttore Nek. L’intervista ha subito un momento di leggerezza quando Fialdini ha fatto gli auguri di compleanno a Marini, scoprendo che la showgirl aveva festeggiato con una sorpresa, suscitando una battuta sulla mancanza di inviti.

Marini ha parlato delle sue recenti esperienze a Capri, dove ha girato nuove puntate della soap opera “Beautiful”, sottolineando il piacere di lavorare con la famosa attrice Brooke. Ha descritto la sua esperienza come un’opportunità unica, dichiarando di non aspettarsi un Oscar per il suo ruolo.

Durante l’intervista, Marini ha risposto a diverse domande personali, rivelando che impiega tempo a scegliere cosa indossare, ma riesce a fare valigie rapidamente. Ha anche affermato di amare cucinare e di recente ha preparato un pasto per un gruppo numeroso.

Riguardo alla sfera amorosa, ha condiviso di avere attualmente qualcuno che le piace molto, senza però rivelare dettagli su questa persona. Infine, ha menzionato la sua attitudine riflessiva sui temi della vita, notando le difficoltà del presente, ma affermando di voler portare sempre un sorriso agli altri. La puntata ha incluso momenti nostalgici, con video di sue performance al fianco di celebri artisti come Pippo Baudo e Raffaella Carrà.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it