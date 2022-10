Valeria Marini su Pamela Prati e Caltagirone: “Tutti si allontanavano da lei”

Dopo il suo comeback al GF Vip, Valeria Marini è tornata in Rai alla corte di Carlo Conti a Tale e Quale Show. La diva stellare ieri è stata ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera ed ha parlato proprio delle sue imitazioni di Cher, Britney e Patti Pravo. La Marini ha anche detto la sua sul ritorno di Pamela Prati al GF e sul caso Mark Caltagirone. Valeria ha rivelato di essere stata tra le poche a non aver voltato le spalle alla Prati.

Del periodo di Mark Caltagirone sono stata l’unica ad aver fatto dichiarazioni a suo favore e l’ho aiutata. Perché io avevo capito che lei era rimasta incastrata in una cosa paradossale. E anche quando l’ho rivista, tutti si allontanavano. Perché poi sai che il nostro ambiente è così falso. Ma alla fine cosa aveva fatto di male lei? Io le sono stata vicino, se le chiedono questo lei sicuro lo dice. Poi era giusto starle accanto. E sono molto contenta è riuscita a ritrovare un equilibrio, in primis per lei stessa. Perché ha subito una cosa… ha anche sbagliato magari”.

“Se ho sentito Pamela Prati prima che entrasse nella grande casa del Grande Fratello Vip? No, non l’ho sentita. Però la frequento, ogni tanto ci sentiamo. O forse l’ho sentita prima del GF, sì, le ho mandato un messaggio. Le ho scritto ‘sono molto contenta per te’.

Queen Valery ha proprio ragione, nel 2019 lei è stata tra le poche a schierarsi dalla parte di Pamela Prati. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la star del Bagaglino disse che la sua collega era certamente una vittima.

“Posso solo dire che io sto con Pamela. E non lo dico per buonismo. Non posso pensare che sia tutta finzione. È una donna incapace di ordire trame simili. La conosco troppo bene per pensare che possa aver fatto una cosa simile: lei è una vittima di qualcuno o qualcosa. Non si merita di trovarsi in una situazione simile, lei non ha malizia.”

Pamela Prati vittima come Eliana, anche se non hanno ammazzato nessuno. Credo che Pamela in questa storia sia una vittima, è rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei. All’inizio è stata la gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste. Qualche giorno fa ho incontrato Eliana Michelazzo, ex agente della Prati, e l’ho vista molto giù. Anche lei sembra una vittima di questa storia. L’altra Pamela, la Perricciolo, non lo so… Non do giudizi, ma l’impressione è che un raggiro ci sia stato. Anche se dobbiamo dare il giusto peso alle cose: non è che hanno ammazzato qualcuno”.