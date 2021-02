Lo scorso dicembre Gianluigi Martino è stato ospite di Pomeriggio 5 per parlare della fine della sua storia con Valeria Marini. In quell’occasione Queen Valery ha inviato una diffida in diretta al suo ex. Ieri sera Barbara d’Urso aveva organizzato un confronto tra i due nel famoso ascensore di Live Non è la d’Urso, qualcosa però è andato storto e la showgirl si è rifiutata di incontrare Gianluigi.

“Non sapevo nulla del fatto che avesse tirato in ballo mia madre. Non voglio fare il battibecco, adesso farò il confronto così a distanza, l’ho deciso adesso. Guarda che fa molta più audience che io stia qui in studio con te a distanza”.

Barbara d’Urso ha fatto notare alla sua ospite che gli accordi erano altri: “A me non fai ridere. Un’altra al posto mio si arrabbierebbe moltissimo“.

Valeria Marini ha subito corretto il tiro e si è resa disponibile ad incontrare il suo ex. La d’Urso ha lasciato libera la Marini di fare quello che voleva e lei ha continuato ad affrontare Gianluigi a distanza: “Ok per rispetto tuo ci vado. Dimmi cosa devo fare e lo faccio. Io quest’uomo l’ho lasciato perché non ne potevo più. Mi sono saltati i nervi. Vai a discutere con la Tittocchia e non con me. Ho fatto una diffida perché tu andavi in giro con lei a prenderti le cose a nome mio. Non ti permettere di mettere in mezzo mia madre, non ti provare mai più! Me ne vado se continui a parlare di lei. Stai zitto che sto parlando io, le tue sono assurdità. […] Sei un bugiardo!”

Mai mettersi contro Valery!

Valeria Marini show: il video completo di Live Non è la d’Urso.