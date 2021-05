Valeria Marini a Supervivientes è uno show continuo ed al centro delle sue litigate in questi ultimi giorni c’è sempre Marta Lopez, opinionista televisiva che ha già accusato la showgirl italiana di aver rubato lo shampoo e di aver fatto pipì sulla spiaggia.

Secondo la Lopez, infatti, la Marini avrebbe prima finito gran parte dello shampoo messo a disposizione per tutto il gruppo e successivamente fatto pipì sulla spiaggia a ridosso del bagno chimico.

Ovviamente Queen Valery ha negato di aver usato più shampoo del previsto “ne ho preso il minimo indispensabile” e non si è scusata per aver fatto pipì sulla spiaggia, difendendosi al grido di “la mia pipì sono gocce di Chanel”.

Valeria Marini e Marta Lopez, il fuoco della discordia

Ora nel mirino di Marta Lopez c’è finito il fuoco che Valeria Marini ha rischiato di far spegnere.

“Mi sono alzata ed il fuoco era quasi spento” ha detto la Lopez alla Marini, che si è dapprima difesa “Non può stare acceso se tutta la legna è umida” e successivamente è passata all’attacco “Sono cinque giorni che sto dietro al fuoco mentre tu dormivi, la legna è umida!”.

Da lì a poco le due hanno iniziato ad offendersi a vicenda e si sono date l’un l’altra della falsa, della maleducata, della cattiva e dell’arrogante. Valeria le ha anche detto che “non sono la tua schiavetta” inventandosi qualche parola in spagnolo, tant’è che la Lopez quella parte non l’ha capita.

Il caso dello shampoo finito da Valeria Marini è approdato anche in Italia scatenando grasse risate. A parlarne è stata ovviamente Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 che ha sostenuto di amare Queen Valery che “dice una parola in spagnolo ed otto in italiano”. Come darle torto.