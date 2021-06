Valeria Marini ieri sera, mentre in Italia veniva eletto il vincitore de L’Isola dei Famosi (spoiler: è Awed), è arrivata nello studio spagnolo di Supervivientes dove è stata accolta come una diva.

Nonostante un battibecco col conduttore scorbutico, Valeria Marini ha avuto modo di raccontare la sua esperienza e di svelare quanti kg ha realmente lasciato in Honduras: 12 kg e mezzo.

La italiana cuenta cómo conoció al empresario y aristócrata 😏 #ConexiónHonduras9 https://t.co/uPnazZoVU6 — Supervivientes (@Supervivientes) June 7, 2021

Supervivientes, Valeria Marini arriva in studio

“Sono molto felice perché tutto è stato meraviglioso anche se molto difficile. Ho imparato molte cose. Volevo andarmene ma poi ho pensato che se me ne fossi andata me ne sarei pentita. Ho perso dodici chili e mezzo! Ho fatto Supervivientes senza strategie, volevo portare gioia e felicità al pubblico perché, come tutti già sanno, mia madre veniva da un momento familiare molto difficile. Chi voglio che vinca? Melyssa o Gianmarco”.

Valeria Marini nello studio di Supervivientes ha potuto rincontrare anche Ivan Gonzalez con cui ha avuto un flirt a Temptation Island Vip di Simona Ventura.

“Voglio molto bene ad Ivan, è grazie a me se in Italia lo amano moltissimo. E’ un ragazzo di cuore”. Anche se lui le ha lanciato una mezza frecciatina: “Mi sembravi Oriana” [la sua ex fidanzata, ndr], che Valeria ovviamente non conosce: “Chi è Oriana?”.

Valeria Marini, la prima colazione e la prima doccia dopo l’isola