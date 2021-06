Supervivientes non è stato una passeggiata per Valeria Marini, che ha dovuto affrontare diverse catfight. Sono state almeno due le naufraghe che hanno attaccato (anche in modo violento) la nostra diva. Per fortuna che in Honduras Queen Valery aveva Gianmarco Onestini. Tra i due ci sono state coccole, tenerezze e qualche bacetto. Ma se in Spagna qualcuno ha rumoreggiato di un presunto flirt, oggi la star italiana ha chiarito la natura del suo rapporto con Gianmarco dalle pagine di Chi.

“Se sono stata molto vicina a Gianmarco? Sì, Gianmarco è stato meraviglioso, mi ha aiutata moltissimo, ma lo fatto come un fratello. In mezzo agli spagnoli che erano praticamente tutti legati tra loro, tutti amici o imparentati, una roba alla Beautiful. Non nascondo che ci sono stati momenti difficili. Quindi lui mi è stato accanto.

Ma comunque sono pronta per l’amore. Quello prima di tutto, ma per un uomo come per la mia famiglia: oggi rivedo mia sorella e le sue bambine ed è un pieno di emozioni. Il mio cuore pulsa e chiede rinnovamento, co-sa che prima non riuscivo più a sentire. Sa, arriva un momento in cui le delusioni ti fanno dire basta. Invece no, ho voglia di rinnamorarmi! Gliel’ho detto, mi sento rinnovata nel profondo, non lo sente anche dal mio tono di voce? Sono più serena, più libera, più leggera, anche più pronta ad ascoltare gli altri. Il mondo gira intorno ai sentimenti e li voglio vivere. Diciamo che sono tranquilla come non lo ero da tempo e pronta a nuovi orizzonti“.

Ok, nessun flirt, ma un’amicizia stellare!

Valeria Marini, il futuro anche in Spagna?

“Devo dire la verità, in effetti ho molte offerte in Spagna, non solo in tv. Ci sono tanti nuovi progetti in quel paese. Anche miei personali che poi scoprirete. Io parlo diverse lingue. Abbastanza bene l’inglese, capisco bene lo spagnolo, ma voglio studiarlo meglio. Voglio anche studiare il francese. Non il cinese perché è troppo difficile”.

Capite perché Valery va soltanto amata?!