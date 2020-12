Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip 4 e reduce dal successo di Boom, Valeria Marini adesso sogna Sanremo, ma non come conduttrice o valletta, ma da cantante. Queen Valery (che di recente ha commentato l’AresGate) – stando a quanto ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia – avrebbe già presentato un brano ad Amadeus.

“La bombastica Valeria Marini non si ferma davvero più e ha un sogno nel cassetto. L’ex gieffina vuole partecipare al Festival di Sanremo 2021. Non un ritorno all’Ariston come valletta ma come cantante, dopo il suo brano ultratrash estivo “Boom” la showgirl per mancanza di show sarebbe pronta al bis. Valeria Marini ha presentato ufficialmente la canzone, Amadeus la inserirà nella lista che sarà svelata il 17 dicembre su Rai1?”.