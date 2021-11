Il GF Vip 6 ormai è iniziato da 2 mesi, gli ascolti sono in crescita, ma – come in ogni edizione – il programma ha bisogno di alcune new entry (visto che durerà fino a marzo 2022). Sembra che i nuovi gieffini faranno il loro ingresso a dicembre e tra loro potrebbe esserci un nome davvero forte. Stando a quanto si legge sul nuovo numero di Oggi Valeria Marini potrebbe fare il suo comeback nello show di Alfonso Signorini.

“Si dice che Valeria Marini sia pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6. La star potrebbe fare il suo ingresso nelle prossime settimane. Ci vogliono nuovi concorrenti per dare nuova linfa alle dinamiche tra i concorrenti, ormai ridotte ai teatrini di Soleil Sorge e Alex Belli…E chi meglio di Valeria Marini può dare una svegliata agli inquilini della Casa?”

Personalmente mi auguro che sia tutto reale, io vorrei Valery in ogni edizione del GF Vip. C’è da dire che mi sembra un po’ improbabile che la Marini torni per la terza volta nel reality, ma è anche vero che nulla lo vieta. E ricordiamoci che la diva stellare non è esattamente la bff di Francesca Cipriani, quindi potrebbe regalarci delle perle.

Come sfonda le porte del bagno Valeria Marini… 😂 #GFvip pic.twitter.com/ftyFvcb4Ij — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 10, 2016

Francesca su Valeria Marini: “Continua a non sopportarmi”.

“Era venuta a L’Isola, poi dopo finito il programma tutto è tornato come prima. La situazione dietro le quinte è rimasta la stessa. Appena si sono spente le luci dell’Isola e dello studio nulla è cambiato. C’è stato un nuovo evento e lei per l’ennesima volta si è rifiutata di fare le foto insieme a me. Lei è scesa dalla macchina quando io sono andata via. Tante cose che mi hanno creato nuovamente della tristezza. Quella che avete visto in tv è stata una cosa in stile teatrino. Sono doppiamente rimasta male. A questo punto avrei preferito non fosse venuta sull’Isola. Le ho anche fatto gli auguri di compleanno e non mi ha mai risposto”.

Pronto per il round 2 fra Valeria e Francesca. #Isola pic.twitter.com/E71DPS5KJs — BertoBarto (@BertoBarto26) March 12, 2018

“Al GF Vip cercano una ragazza bionda e bombastica”.

Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha parlato dei nuovi possibili concorrenti del reality. Secondo il noto giornalista nella casa di Cinecittà potrebbe entrare la sorella di Stefano De Martino e anche una donna bionda e formosa.