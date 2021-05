Proprio come a L’Isola dei Famosi, anche a Supervivientes i concorrenti hanno piccole quantità di shampoo, dentifricio e detergenti. Ieri Olga Moreno e altri naufraghi hanno accusato Valeria Marini di aver quasi finito lo shampoo e lei è sbottata (qui il video).

“Ma no, io mi sono lavata poco. Ne ho preso pochissimo, il minimo indispensabile. Ne è rimasto così poco? No, non è possibile. Ti dico di no. Non so chi l’ha finito. Io mi sono lavata con una piccola quantità. Non è colpa mia se non potete lavarvi. La prossima volta non mi laverò mai più da sola se fate queste accuse. Certo che basta poco shampoo per lavarsi. Non mi piace questa accusa che mi fate. Basta non mi laverò più da sola assolutamente”.

Queen Valery (che ha fatto un salto dall’elicotteri di 10 metri) subito dopo è scoppiata a piangere – a secco – e si è fatta consolare dai suoi colleghi: “Ok, grazie ma non toccherò più quello shampoo“.

Valeria Marini “la mia pipì è come le gocce di Chanel”.

Non solo lo shampoo, Marta Lopez ha accusato Valeria Marini di aver urinato davanti la porta del bagno e non in acqua come lei aveva dichiarato (il filmato lo trovate qui). La nostra diva ha negato, Marta quindi l’ha portata a farle vedere la chiazza e la star del Bagaglino ha dovuto ammettere: “Non l’ho visto, non succederà più. Dormivo, non sapevo dove fossi e pensavo di aver fatto la pipì non vicino al bagno, ma lì, pensando ci stesse l’acqua. A parte che la mia pipì è gocce di Chanel, per cui“.

Sempre più convinto che se Valery dovesse essere eliminata da Supervivientes, gli autori de L’isola dei Famosi dovrebbero prenderla al volo per il nostro reality (tanto è già in Honduras).

