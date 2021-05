Continuano le avventure stellari di Valeria Marini a Supervivientes (che sta regalando più trash de L’Isola dei Famosi). Dopo la sospetta vicinanza a Gianmarco Onestini, la performance di La Isla Bonita e le lacrime per le sue gocce di pipì (che sono come profumo di Chanel) la nostra diva ne ha combinata un’altra delle sue. Queen Valery ha fatto – nuovamente – infuriare i suoi compagni. A Supervivientes, proprio com’era a L’Isola, i concorrenti sono divisi in due squadre, che ieri sera si sono scontrate per la prova ricompensa. La sfida era quella dell’apnea e la Marini si è proposta di gareggiare: “Sono bravissima ragazzi fatela fare a me,. In Italia ho battuto i record, ho fatto più di due minuti, vado io dai“.

Purtroppo la nostra adorata Valery è durata pochi secondi e a trionfare è stato Omar Sanchez. I compagni di squadra dell’italiana sono sbottati: “Tu ci hai detto che eri campionessa in Italia. Ti sei offerta di farlo“.

Parlando con il conduttore la naufraga ha spiegato come mai sott’acqua è durata quanto un gatto in tangenziale: “Mi è entrata l’acqua, l’ho bevuta. Era la posizione che mi ha fatto uscire. Io normalmente faccio 2 minuti, ma anche di più. Non è che sono campionessa, è che sono diventata leader a L’Isola dei Famosi per questa prova. Il fatto è che ho bevuto l’acqua e quindi non riuscivo a respirare“.

E Valeria non mente, infatti a L’Isola dei Famosi ha vinto la prova apnea contro Enzo Paolo Turchi, anche se il tempo non era certo di 2 minuti e mezzo, ma di 1:10.

aquí la prueba de que miss valeria marini era la campeona de italia de apnea así que ganadora moral #SVGala6pic.twitter.com/EKJXveDL4G — pakito (@pacopacheko) May 13, 2021

Tutti contro Valeria Marini.