Finalmente è successo! Diciamoci la verità, tutti aspettavamo uno sbrocco stellare e alla fine dopo due settimane di attesa è arrivato. Valeria Marini è stata calma fin troppo a lungo, ma ieri hanno osato toccarle una delle cose a cui tiene di più, la luce puntata sulla prima fila. I vipponi stanno organizzando uno spettacolo natalizio con canti e balli e Carmen Russo ha fatto un grossissimo errore provando a dire a Queen Valery di spostarsi in seconda fila. Apriti cielo, spalancati terra, la showgirl non l’ha presa affatto bene. Se al GF Vip 1 è stato uno scolapasta e al GF Vip 4 un rosario, questa volta a far scattare la furia stellare è stata una coreografia.

“Va bene, allora andate voi davanti basta. Anche se io non sono abituata ad andare dietro. Non sono abituata Carmen cerca di capirmi. Io sono sempre stata abituata dall’inizio che sono sul palco a stare davanti e non sono abituata a stare dietro. In pratica è come se a te fanno fare un’altra roba, non ti trovi, poi in diretta io mi sento male e non mi sento al mio agio. Ragazze io non sono abituata, allora mi tolgo da questo numero, perché non fa per me questa soluzione. Se a me toglie le mie abitudini non rendo come dovrei.

Basta andate davanti, io sto dietro, no non voglio perché vedo che Jessica alza gli occhi al cielo. Già questa coreografia per me non va, poi se devo fare cose che non sono mie. Altrimenti se io sfaso, sballo io coso (?!?). No, non torno in prima fila, perché lei dice che non devo stare davanti. Il fatto non è che sono una prima donna, perché lo siamo tutte prime donne, io sono abituata alla posizione sul palcoscenico, perché altrimenti a stare dietro mi sfaso”.