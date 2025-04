Valeria Marini parla dopo aver rivisto la madre: “Quali sono i motivi del litigio?”

Gianna Orrù e sua figlia Valeria Marini hanno sempre avuto un legame profondo, ma nel 2020 ci sono stati contrasti significativi. Durante un’apparizione a Verissimo, Valeria ha rivelato di non avere contatti con la madre da mesi, sottolineando che Gianna non rispondeva nemmeno al telefono. La situazione è sembrata migliorare nel 2021 quando sono apparse insieme da Bruno Vespa. Tuttavia, il gelo è tornato tra loro: Gianna ha bloccato Valeria e non le risponde al citofono, e non si sono sentite da settembre.

Recentemente, Mara Venier ha tentato di organizzare una riunione a Domenica In, ma non è andata come sperato. Gianna ha rifiutato di abbracciare Valeria e ha declinato anche il simbolico ramo d’ulivo della pace. Fonti vicine a Valeria hanno suggerito alcune ragioni dietro la distanza cresciuta, mentre la showgirl ha dichiarato di non voler entrare nei dettagli, per non ferire ulteriormente la madre. Valeria ha affermato che non ci sono ragioni specifiche dietro la situazione, ma si è detta grata di aver visto Gianna, trovandola in buona forma e di buon umore.

Valeria ha sottolineato di non voler indagare ulteriormente sul motivo di questo silenzio, preferendo mantenere la situazione pacifica e rispettare i sentimenti di Gianna. Ha inoltre riconosciuto il supporto di Mara Venier, che l’ha sempre vista preoccupata e giù di morale nei momenti difficili, soprattutto durante le registrazioni di “Ne vedremo delle belle”. La reunion, seppur breve, ha offerto a Valeria un momento di sollievo e conforto.