Valeria Marini, nuovo amore per la showgirl: lui è un noto politico

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Valeria Marini. In questi giorni il settimanale ‘Diva e Donna’ ha paparazzato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in compagnia del suo nuovo fidanzato. Scopriamo insieme chi è colui che ha rubato il cuore alla regina del Bagaglino.

Dopo la fine della storia con Eddy Siniscalchi, nella vita di Valeria Marini è tornato il sereno. Come già anticipato, il settimanale ‘Diva e Donna’ ha immortalato la showgirl in compagnia del suo nuovo compagno. Lui è il deputato casertano di Fratelli d’Italia Gerolamo Cangiano.

Questo è quanto rivelato dal noto settimanale riguardo il nuovo amore della showgirl:

Lui non oppone resistenza agli arti seduttive della storica vedete del Bagaglino. Lei lo accerchia, sorniona, sin dall’imbarcazione su cui raggiungono l’approdo, con altri compagni di viaggio. Dopo un tuffo da sirena, ecco Valeria, che in passato si è dimostrata attratta da uomini dalla fisicità consistenti, lanciarsi in bikini leopardato alla Rai in Baggio del deputato durante il bagno in mare.

E, continuando, il settimanale ‘Diva e Donna’ ha poi proseguito con queste parole:

Sotto un diluvio di baci stellari, e molto, decisamente profondi, Cangiano non può far altro che cedere. Il canto sensuale della sirena Marini è un’infallibile arma di seduzione.

In una recente intervista rilasciata proprio a ‘Diva e Donna’, Valeria Marini aveva commentato la sua situazione sentimentale con queste parole: